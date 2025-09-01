Karmod, KYK Yurtlarına Güvenlik Kabinleri Üretti

Karmod, İstanbul'da bulunan yüksek öğrenim öğrenci yurtları için güvenlik kabinleri üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) İstanbul'da bulunan 6 ayrı yurt binası için üretilen güvenlik kabinleri teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, "Metro City" modelindeki güvenlik ve danışma kabinleriyle KYK yurtlarının yeni öğrenim yılına hazırlanmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Küçük, yenilikçi tasarımıyla öne çıkan Metro City güvenlik kabinleriyle modern mimarideki projelerin güvenlik yapı beklentilerine çözüm getirdiklerini vurguladı.

Özellikle şehir merkezlerinde inşa edilen ticari alan, toplu konut ve yönetim binaları gibi yapı projelerinin güvenlik yapılarında modern tarza uyum beklentilerini fark ettiklerini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Bundan hareketle klasik güvenlik yapılarımızın yanında oluşan beklentiyi karşılayacak yeni modeller üzerinde çalışma başlattık. Metro City kabin tasarım çalışmalarımızla bu beklentinin karşılığı olarak ortaya çıktı. Kısa zamanda gördüğü ilgi ile modelin lüks güvenlik ve danışma kabinleri için iyi bir alternatif oluşturduğunu vurgulayabiliriz. AVM benzeri ticari işletmeler, yönetim binaları, holding merkezleri, toplu konut siteleri, kamu hizmet binaları Metro City kabinleri özellikle tercih ediyor."

Küçük, modern mimari tarzda 7 farklı ölçü ve tasarımda "Metro City Kabin" üretimlerinin bulunduğunu anlattı.

Modeldeki üretimlerini yapıya özel projelendirilmiş elektrik tesisatları dahil kullanıma hazır şekilde ürettiklerini vurgulayan Küçük, "12 metrekareyi bulan ölçülerde 7 farklı tasarımda Metro City üretimi gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da bulunan 6 ayrı KYK yurdu için 240x300 ve 215x265 ölçüde kabinler ürettik. Yapılarımız yurtların ana giriş kapılarında güvenlik ve danışma kabini olarak hizmet verecek." bilgisini verdi.