Karmod'dan İngiltere'ye özel hazır konteyner ofis

Karmod, İngiltere'den gelen talepler doğrultusunda tasarladığı konteyner ofisleri ile farklı sektörlere yönelik pratik çözümler sunuyor. Şirket, konteyner yapıların iç dizaynını ülkenin ofis ihtiyaçlarına göre gerçekleştirdiğini ve bu yapıların güvenli, uzun ömürlü olduğu vurguladı.

Karmod, İngiltere'den gelen taleplere göre hazır konteyner ofis tasarlayarak, ülkenin farklı sektörlerinde kullanılmak üzere yapıların üretimini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimi gerçekleştirilen konteyner ofislerin iç tasarımı İngiltere'deki kullanım taleplerine göre dizayn edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Muzaffer Doğrul Ergüçlü, konteyner yapılarına İngiltere'de hazır ofis ihtiyaçları için yoğun talep aldıklarını belirtti.

İngiltere'de farklı sektörlerin ofis ihtiyaçlarına pratik çözüm getirdiklerine dikkati çeken Ergüçlü, şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıma hazır üretimli konteyner ofislerimizin iç dizaynlarını İngiltere'deki kullanım taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Yapı içi kot yüksekliği, pencere kullanımını ülke kullanımına göre tasarlıyoruz. Elektrik tesisatları ve armatürleri, sıhhi tesisat vitrifiye ekipmanları gibi detaylar İngiltere'ye özel malzemelerle hazırlanıyor. Konteyner yapılarımız İngiltere'de hazır ofis ihtiyaçları için yoğun talep alıyor."

Ergüçlü, konteyner yapılarının ferah iç mekan sunumuyla çalışma ortamı ergonomisini yükselttiğine vurgu yaparak, konteyner yapılarının elektrik tesisatından su tesisatına kadar hazır üretimli oluşunun İngiltere'de ofis tercihlerinde öne çıkan etken olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte yapıların güvenli ve uzun ömürlü kullanım özelliğiyle iklimlendirme performansının ilgiyi daha da artırdığını belirten Ergüçlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maksimum genişlikte iç mekan sunumuyla çalışma ortamı ergonomisini en iyi seviyeye yükseltiyoruz. Konteyner ofis binalarımızla İngiltere'de farklı sektörlerin ofis ihtiyaçlarına güvenli ve pratik çözüm getiriyoruz. Ofis binalarımız kimya ve ilaç sanayi, havacılık ve uzay sanayi, tarım ve hayvancılık, metal sanayi ve otomotiv endüstrisi gibi farklı sektörlerce tercih edilerek kullanılıyor."

Ergüçlü, İngiltere ofislerinin, ülkeye olan ihracata önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Konteyner yapılarımızı Türkiye'deki tesislerimizde üreterek demonte paket şekilde İngiltere'deki ofisinizin hangarına sevk ediyoruz. İngiltere ekibimizle kurulumunu gerçekleştirdiğimiz konteyner yapılarımızı ülke geneline kullanıma hazır şekilde gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
