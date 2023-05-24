Karmod, Hatay'da banka çalışanları için prefabrik ev üretiyor

Karmod, Hatay'da depremde evlerini kaybeden banka çalışanları için prefabrik ev üretiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, ulusal bir bankanın çalışanlarının kullanımı için Hatay merkezde 43 prefabrik ev inşa edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, banka çalışanları için inşa edilecek prefabrik evlerin planlamasının tamamlanarak üretim aşamasına gelindiği aktardı.

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi sürecinde prefabrik evlerin önemli işlev gördüğüne dikkati çeken Karaküçük, şunları kaydetti:

"Her sektörde olduğu gibi depremde banka çalışanları da evlerini kaybetti. Personellerinin yeniden görevlerine dönebilmeleri için banka yönetimi firmamıza yeni prefabrik evler inşa ettirme kararı aldı. Özellikle depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan personelin bu evlere yerleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ilk olarak Hatay merkezde inşa edilecek 43 konutun üretimine başladık. Yakın zamanda sevkiyatını yaparak kullanım yerinde ekiplerimizle kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evlerimizin önemli özelliği yüksek yapı güvenliği ve uzun ömürlü kullanımın yanı sıra hızlı üretim ve kurulum avantajına sahip olması. Diğer konut modellerine oranla prefabrik evler yüzde 70 daha hızlı inşa avantajına sahip."

Banka çalışanları için kurulacak prefabrik evler 82 metrekare büyüklükte ve 2+1 plana sahip. Konut projesinin bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.