Karmod, Fransa'da müstakil çelik ev projesini tamamladı

Karmod, Fransa'nın Montargis şehrinde müstakil çelik ev projesini tamamlayarak teslim etti. Proje, Fransa konut standartlarına uygun olarak inşa edildi ve kurulumu 60 günde tamamlandı. Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, Avrupa genelinde çelik evlere olan talebin arttığını belirtti ve şirketin Avrupa ülkelerindeki projelerinin devam ettiğini söyledi. Çelik evlerin ön üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen projeler, Avrupa ülkelerindeki ruhsat aşamasından sonra kurulum için gönderilen montaj ekipleri tarafından tamamlanıyor.

Karmod, Fransa'nın Montargis şehrinde müstakil çelik ev projesini tamamlayarak teslim etti.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa konut standartlarına göre inşa edilen evin kurulumunun 60 günde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya son dönemde Avrupa genelinde çelik evlere yönelik önemli talepler aldıklarına dikkati çekti.

İki ülkede daha yeni çelik ev projelerinin üretim ve inşa sürecinin devam ettiğini belirten Çankaya şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri genelinde yoğunlaşmış bulunan konut üretimimizi Avrupa ülkelerine taşımak istiyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetlerinin meyvelerini almaya başladık.

Fransa'da çelik ev kurulumumuz tamamlandı. Şu aşamada İspanya'nın Tenerife adasında konut inşamız sürüyor. Bir diğer projemiz Portekiz'in Başkenti Lizbon'da. Bu projenin de fabrika ön üretimi tamamlanmak üzere. Yakın zamanda sevkini gerçekleştireceğiz. Avrupa ülkeleri çelik sistemli konut projeleri açısından son derece uygun lokasyon. Ülkelerde müstakil konut alanında önemli ihtiyaç var. Bu ülkelerde bizim açımızdan temel sorun ülkelerin özel yapı prosedürlerinin bilinmesi. İmar şartları bilindiğinde çelik ev sistemimizle Avrupa ülkelerinde proje gerçekleştirmek organizasyonumuz açısından son derece kolay."

Çankaya, Avrupa'ya yönelik projelendirilen çelik evleri, ülkedeki ruhsat aşaması sonrası Tuzla Orhanlı'da bulunan modern fabrika tesislerinde ön üretimini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kapıdan pencereye, elektrik ve su armatürlerine varan kadar her parça Türkiye'de hazırlanıyor. Paketli sistemle sevk edilen ürünlerimiz kurulum yerine ulaştığında profesyonel montaj ekiplerimizi gönderiyoruz. Müşteri tercihine göre ekiplerimiz çelik evi anahtar teslimi veya çelik kurulumunu tamamlayarak ülkemize dönüş yapıyor." açıklamasında bulundu.

Montargis şehrinde anahtar teslimi tamamlanan çelik ev 3+1 planda 82 m2 büyüklükte. Evin yapı statiği, elektrik ve diğer mekanik tesisat uygulamaları Fransa konut imar yönetmeliğine göre hazırlanarak uygulandı.