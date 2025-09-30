Karmod'dan Su Kıtlığına Sürdürülebilir Çözüm: 100 Tonluk Yağmur Suyu Depolama Tankı

Karmod, üniversite öğrenci yurdunda kullanılmak üzere 100 tonluk yağmur suyu hasadı depolama tankı imal etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toprak altı koşullarına dayanaklı üretilen 100 tonluk yağmur suyu hasadı depolama tankı, Siirt'in merkezindeki üniversite öğrenci yurdunda kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, bu ürünle su kıtlığı sorununa sürdürülebilir bir çözüm getirdiklerini belirtti.

Küresel ısınma etkilerinin hissedilmeye başlandığını ve yağmur suyu hasadının çok daha önemli hale geldiğin vurgulayan Öztürk, "Yağmur suyu hasadı Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır uygulanan bir sistem. Bizde ise su kaynaklarındaki daralma sonrası değerlendirilmesi gündeme geldi. Özellikle son iki yıldır kullanımı oldukça revaçta." değerlendirmesinde bulundu.

Depolama tankları üretiminde öncü bir marka olduklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Farklı tonaj çeşitliliğinde polyester ve polietilen hammaddelerden yağmur suyu dopalama tankları üretiyoruz. Depolar yol, otopark, bahçe, yeşil alan gibi sahalarda toprak altı koşullarında uzun yıllar yağmur suyu hasadı gerçekleştiriyor. Fabrika üretim tesisleri, eğitim ve hastane binaları, otel ve sosyal tesisler, ticari alanlar ve toplu konutlar başta olmak üzere tüm alanlarda kullanılabiliyor."

Öztürk, kullanım yeri ihtiyacına göre istenilen kapasitelerde yağmur suyu depolama tankları üretebildiklerini, ürünü 5 bin litreden 100 ton kapasiteye kadar tek gövdede üreterek sevkiyatını gerçekleştirdiklerini, tankların birbirine bağlantılanarak depolama kapasitesinin çok daha yüksek tonajlara çıkartılabildiğini aktardı.