Karmod, Bursa'da Sürdürülebilir Çelik Villa Projesine Başladı

Güncelleme:
Karmod, Bursa'nın Gemlik ilçesinde çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek çelik konstrüksiyon villa projesine başladı. Proje, sürdürülebilir mimari anlayışıyla tasarlanırken, yapı güvenliği ve uzun ömürlülük ön planda yer alıyor.

Karmod, Bursa'da sürdürülebilir mimaride çelik konstrüksiyon villa projesine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirdiği çelik villa projesiyle sürdürülebilir mimariye örneklik edecek konutlar hazırlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, çelik yapı modeliyle çevre dostu, enerji verimliliği yüksek sürdürülebilir mimaride konutlar inşa ettiklerini belirtti.

Çelik konstrüksiyon sistemin sürdürülebilir mimariye en uyumlu yapı modeli olduğuna dikkati çeken Kadir, çelik yapı sistemleriyle çevre dostu malzeme kullanımından yapı güvenliğine, enerji verimliliğinden sağladığı inşa ekonomisine tam anlamda sürdürülebilir konutlar inşa ettiklerinin altını çizdi.

Sürdürülebilir mimariyi sadece çevre ve enerji verimliliği kriterleri olarak sınırlandırmadıklarını vurgulayan Kadir, Türkiye'nin deprem gerçeğini de unutmadan yapı güvenliği yüksek, uzun ömürlü çelik ev modelleri geliştirdiklerine dikkati çekti.

Kadir, ergonomisi yüksek konforlu konutlarımızı çelik sistemin yapı güvenliğiyle bütünleyerek güvenle yaşanılan evler inşa ettiklerini vurguladı.

Gemlik'te devam eden çelik villa konut projesinin kurulumunu 40 günde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Kadir, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir mimariye güzel bir örnek teşkil edecek konut projemizi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına uygun standartlarda hazırladık. Aynı zamanda konutlarımız akıllı ev konseptine tam uyumlu özellikte tasarlandı. Ön üretimini İstanbul Tuzla'daki tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz evlerin saha montajı ekiplerimizce yürütülüyor. Her biri 206 metrekare kapalı alana sahip iki katlı olarak projelendirdiğimiz 4 adetten oluşan çelik villa kurulumumuz devam ediyor. Karkas kurulumunun yanı sıra yalıtım ve tesisat uygulamaları, çatı örtüsü dahil projeyi 40 günde tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
