Karmod, Belçika'da İki Katlı Konteyner Ofis Projesine Başladı

Karmod, Belçika'da konteyner modeliyle üretilen iki katlı ofis binasının kurulumuna başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil konteyner bina Liege kentinde inşa ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, son dönemdeki yapı ihracatlarında Avrupa ülkelerinin ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Yüceer, Avrupa'nın önemli firmalarına anahtar teslimi yönetim ofis binaları sunduklarını belirterek, "Belçika'da gerçekleştirdiğimiz proje de bunlardan biri. İlaç üretiminde faaliyet gösteren firma için iki katlı estetik konteyner ofis binası inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da proje gerçekleştirmenin yapı standartlarına hakim olunduğunda keyifli hale geldiğini belirten Yüceer, "Tecrübelerimiz, sahip olduğumuz teknolojimiz ve kalitemizle katma değeri yüksek üretimlere daha fazla odaklanma amacındayız. Bu yönde Avrupa bizim için iyi bir pazar. Burada temel anlamda ortak yapı standartlarıyla birlikte her ülkenin kendine özgü kuralları da var. İstenen standartlar bilindiğinde Avrupa ülkelerinde proje gerçekleştirmek oldukça keyifli hale geliyor. Farklı ülkelerdeki yeni projelerimizle Karmod olarak son dönemde gerçekleştirdiğimiz yapı ihracatımızda Avrupa ülkeleri ilk sırada geliyor." ifadelerini kullandı.

Yüceer, gerçekleştirilen projenin, 2,30x600 ölçülerindeki konteyner üniteleriyle 173 metrekare büyüklüğünde bir yönetim ofisi olarak planlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Duvar panellerinde A1 sınıfı yangın dayanımına sahip taş yünü yalıtım malzemesi kullanıldı. Konteyner şaseleri ve taşıyıcı çelik direkler firmanın kurumsal rengini içeren RAL kodunda özel boyama yapıldı. Tamamlandığında yapı estetiği yüksek bir ofis binası inşa etmiş olacağız. Konteyner ofis projesinin genel yapı malzemeleriyle birlikte elektrik ve su tesisatlarıyla armatürlerine varana kadar Türkiye'den gönderdik. Pencere ve panjur sistemlerini de ülkemizde üreterek sevk ettik."