Karmod, Stuttgart'ta gerçekleştirilen projede mültecilerin kullanımı için özel olarak tasarlanan konteyner evlerin kurulumunu tamamladı. İki katlı ve 22 daireden oluşan evler, yapı güvenliği ve hızlı kurulum avantajıyla dikkat çekiyor.

Karmod, Almanya'ya mültecilerin kullanımına özel konteyner ev ihraç etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stuttgart şehrinde gerçekleştirilen proje kapsamında yapılan konteyner evlerin kurulumu tamamlandı.

Stuttgart mülteci evleri tek blok üzerine iki katlı olarak projelendirildi. 691 metrekare zemin üzerine inşa edilen binanın toplam kullanım alanı 1382 metrekare.

Binada zemin katta 11, üst katta da 11 olmak üzere toplam 22 adet daire bulunuyor. 58 metrekare büyüklükteki daireler 2+1 plana sahip.

Amerikan mutfak tarzında projelendirilen her ev içerisinde tuvalet ve duşlar yer alıyor. Ayrıca her katta ortak kullanıma açık çamaşırhane bölümleri genel planda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, iki katlı konteyner yapı modeliyle inşa edilen evlerin uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Konteyner evlerin yapı güvenliği ve hızlı kurulum avantajıyla konut açığının kısa sürede karşılanmasında büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Karaküçük, şunları kaydetti:

"Stuttgart'ta mültecilerin kullanımına özel ürettiğimiz konteyner evler hızlı inşa süresiyle öne çıkıyor. 22 konutluk bu proje bir aya kalmadan kurulum yapılarak oturuma hazır hale getirildi. Konteyner evlerde yapı güvenliğinin yanı sıra yalıtım özelliği yine önemli avantaj. Sandviç panel duvar ve çatı sisteminin kullanıldığı konteyner ev iklimlendirmede enerjiden tasarrufla bütçelere kazandırıyor."