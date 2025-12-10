Karmod 2026'da ABD'de operasyon merkezi kuracak

Karmod Genel Müdürü Ensar Çankaya, şirketin artan talepler doğrultusunda 2026'da ABD'de yeni bir operasyon merkezi kuracağını belirterek, "Çin ile olan ticari savaş nedeniyle Amerika'da Türkiye'ye güven arttı. Bu da talepleri olumlu etkiledi." dedi.

Çankaya, AA muhabirine, şirketin 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, 2026'dan beklentilerini anlattı.

Şirket faaliyetlerinin yılın ikinci çeyreğinde küresel ölçekte artan talep sebebiyle hızlandığını belirten Çankaya, 135 ülkede faaliyet gösteren Karmod'un, 2026'da ihracat kapasitesini daha da artırmayı planladığını söyledi.

Çankaya, Amerika pazarının şirketin yeni dönem stratejisinde kritik bir konuma yükseldiğini dile getirerek, "Özellikle Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki ihracat hacmimizi artırmayı hedeflemiştik, bunu da başarmış durumdayız. Amerika'da 2026 yılı için büyük bir yatırım projemiz var. İhracat hacmimizi özellikle Amerika'ya ve Kazakistan ile Rusya gibi ülkelere aktarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bu yıl en güçlü büyümeyi Orta Afrika'da gördüklerini belirten Çankaya, şöyle devam etti:

"Afrika'da konut ve okul ihtiyacındaki büyümeyle beraber talepler çok arttı. Toplu konut ihtiyaçlarına bizim gibi üretim tesisi ve kapasitesi yüksek firmalar cevap verebiliyor. Amerika'da ise Çin ile olan ticari savaş nedeniyle Türkiye'ye güven arttı. Bu da talepleri olumlu etkiledi. Aynı zamanda acil afet konutlarının duyarlılığı arttı. Deprem, tsunami, kasırga gibi afetlerde ürünlerimiz hızlı şekilde teslim edilebildiği için de talep artıyor."

"2026'da yeni ürün tanıtımları planlanıyor"

Çankaya, Karmod'un prefabrik, çelik ve konteyner yapılarda geniş bir üretim yelpazesine sahip olduğunu ifade ederek, buna ek olarak kabinler, plastik ve kompozit ürünler, su depoları ile güvenlik kabinleri gibi pek çok ihtiyaca yönelik çözümler sunduklarını söyledi.

Şirketin maden, eğitim ve sağlık sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda okul, ofis ve şantiye yapıları gibi çok çeşitli yapılarda da faaliyet gösterdiğini belirten Çankaya, bu ürün gamı içinde 2025'te prefabrik çelik konutlara olan talebin belirgin biçimde yükseldiğini dile getirdi.

Çankaya, söz konusu talep artışının sebeplerini şöyle açıkladı:

"Prefabrik alanında yaptığımız konutlara bu yıl özellikle talep çok arttı. Bunun sebebi, hızlanan dünyada insanların konut ihtiyacına da hızlı bir şekilde ulaşmak istemesi. Özellikle Avrupa'da kalite beklentisi çok yükseldi. Kalite standartlarına uyum sağlayan firmaların kalite belgelerini, üretimlerini ve yüksek teknolojilerini gelip görmek istiyorlar, buna göre ihracat ve ithalat yapmak istiyorlar. Biz de buna göre ihracat hacimlerimizi genişletmek istiyoruz. Yerel ölçekte ise konutlarda özellikle talep prefabriğe yöneldi. İnsanlar artık bizden daha hızlı, sürdürülebilir, karbon ayak izine uygun yapılar istiyorlar."

Çankaya, şirketin 2026'da piyasaya "üçüncü nesil konteyner serisini" sunmayı planladığını belirterek, "Bunların diğerlerinden farkı, blok/lego halinde birbirine hareketli, istenilen yapıların konteynerlerle yapılabilecek olması. Hiçbir montaja ihtiyaç duyulmadan kaldırılıp başka bir yere konularak lego gibi yapılabilecek konteynerler üretmeye başlayacağız. Üretim sistemimizi buna göre ayarladık." dedi.

Karmod'un çelik yapılarda da yeni ürün tanıtımları planladığını söyleyen Çankaya, "Çelik evlerde özellikle çok büyük bir planımız var. 2025'te bunların tanıtımını yaptık. Üretim kapasitemizi de buna göre uyarlayarak daha modern, estetik kaygısı yüksek, izolasyon ve yalıtım değerleri daha yüksek ürünler üretmek için hazırlıklarımızı yaptık. Teknik ofisimiz ve mühendislerimiz çalışmalarını tamamladı." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yeni üretim tesisi devreye giriyor

Çankaya, şirketin artan talebi karşılamak için Tuzla'da Orhanlı sanayi bölgesinde yeni bir tesis kurduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yeni üretim tesisimizin inşası tamamlandı. Yıl sonu itibarıyla taşınma sürecimiz başlıyor. Bu tesisle özellikle kompozit ve plastik ürünlerde kapasitemiz daha da artacak. Biz yatırımlarımızı kendi ülkemizde yapmayı tercih ediyoruz. Hem üretim hattımızı güçlendiriyor hem de istihdamı artırıyoruz."

Karmod'un dijitalleşme ve otomasyon çalışmalarına da değinen Çankaya, "Yapay zeka destekli ölçüm ve analiz altyapısı kuruyoruz. ERP sistemlerimizle entegre çalışan bu yapı, üretimdeki dar boğazları tespit ederek kapasiteyi artırmamıza yardımcı olacak." dedi.