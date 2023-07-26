Karma Ekonomik Komisyon Başkanları Belirlendi

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecek isimler belirlendi. Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı toplantılarda başkanlık edecek isimler açıklandı.