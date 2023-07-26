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Karma Ekonomik Komisyon Başkanları Belirlendi

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecek isimler belirlendi. Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı toplantılarda başkanlık edecek isimler açıklandı.

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler belirlendi.

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edeceklerin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı:

ADI VE SOYADIUNVANIÜLKELER
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı YardımcısıAzerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
Yılmaz TunçAdalet BakanıBotsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler BakanıBelçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
Mehmet Özhaseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı

Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
Yusuf TekinMilli Eğitim Bakanı Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
Fahrettin KocaSağlık Bakanı Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
Mehmet Fatih KacırSanayi ve Teknoloji Bakanı Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanı Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
Ömer Bolat Ticaret Bakanı

Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

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