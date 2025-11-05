Kariyer.net, "Türkiye'de Yapay Zeka: Fırsatlar, Zorluklar, Beklentiler"in sonuçlarını paylaştı

Kariyer.net, gerçekleştirdiği " Türkiye'de Yapay Zeka : Fırsatlar, Zorluklar, Beklentiler" araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zekanın iş dünyası üzerindeki etkileri, rollerin dönüşümü ve süreçlere yansımaları hakkındaki görüşlerin yer aldığı araştırmaya 800'den fazla insan kaynakları (İK) profesyoneli ve 1200'den fazla çalışan katıldı.

Araştırma sonuçlarına göre 3 çalışandan 2'si iş süreçlerinde yapay zekadan yararlandığını belirtirken, şirketlerin yüzde 40'ı insan kaynakları süreçlerinde yapay zeka teknolojisini kullandığını ifade ediyor.

Araştırmaya katılan işverenler de çalışanlar da yapay zekanın işgücü piyasasını etkileyeceği görüşünde birleşiyor. İK profesyonellerinin yüzde 56'sı ile çalışanların yüzde 43'ü gelişen teknolojiler sonrası hem yeni işler yaratılacağını hem de bazı işlerin kaybolacağını belirtiyor. Her iki grup da bu gelişmelerden tüm deneyim seviyelerinin etkileneceğini öngörüyor.

Katılımcı çalışanların yüzde 41'i yapay zekanın ardından istihdam edilenlerin sayısında azalma yaşanacağını belirtiyor. İK profesyonellerinin ise yüzde 60'ı şirketlerinin çalışan sayılarında nasıl bir değişim gerçekleşeceğini öngörmediklerini belirtirken, iş gücü profilinde gençleşme ve nitelik açısından yükselme yaşanacağı düşünülüyor.

Sonuçlara göre katılımcılar yapay zekanın iş süreçlerinde kapladığı rollerin büyüyeceği konusunda hem fikir oldu. Her iki çalışandan biri işinde yapay zekanın rolünün çok daha önemli hale geleceğini ifade ediyor. Bununla birlikte çalışanların yaklaşık yüzde 50'si yapay zeka yetkinliklerine sahip olmanın iş fırsatlarında avantaj sağlayacağını düşünüyor, yüzde 30'u ise bu durumun pozisyona bağlı olarak değişim gösterebileceğini belirtiyor.

İşveren temsilcileri tarafındaki görüşler ise eşit seviyede dağılım gösteriyor. İşverenlerin yüzde 40'ı yapay zeka gelişmelerinin çalışanları katma değerli hale getireceğini belirtirken, diğer yüzde 40'ı bu durumunun sektörel bazda değişiklik göstereceğini düşünüyor.

Araştırma sonuçları, İK profesyonellerinin İK alanı özelinde değerlendirmelerine de ışık tutuyor. Bu doğrultuda İK profesyoneli katılımcılar, yapay zeka gelişmeleriyle yetkinliklerin de dönüşeceğini ifade ediyor. Katılımcılar, Veri Analizi/Yorumlama ile Değişim Yönetimi ve Organizasyonel Dönüşüm gibi becerilerin İK alanında öne çıkacağını düşünüyor. Bununla birlikte Yapay Zeka Entegrasyon Uzmanı, İK Veri Analisti, Yapay Zeka Destek Uzmanı gibi rollerin ortaya çıkacağını ön görüyorlar.

Adaptasyonun önündeki en büyük engelin şirket kültürü ve yönetim anlayışı

Çalışanların yüzde 69'u iş süreçlerinde yapay zekayı düzenli veya ara sıra kullandığını ifade ederken, kullanmayanların ana sebebi ise yeterli bilgi ve tecrübe eksikliği olarak öne çıkıyor.

Yapay zekayı kullananlar, veri analizi, raporlama ve eğitim, kişisel gelişim başlıklarında destek aldıklarını belirtiyor. Bununla birlikte çalışanların yüzde 60'ı yapay zeka kullanmanın verimliliği artırdığını düşünürken, neredeyse tamamı yapay zeka teknolojisinin zaman tasarrufu sağladığını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 40'ı yapay zekanın yanlış ve eksik sonuç üretmesinden endişe duyduğunu belirtiyor.

Şirketler tarafında ise adaptasyonun önündeki en büyük engelin şirket kültürü ve yönetim anlayışı olduğu görülüyor. İK profesyonelleri, bilişimden sonra adaptasyonun en kritik olduğu departmanın İnsan Kaynakları olduğunu düşünmesine rağmen, bu alandaki yatırımların önündeki en büyük engelin bütçe yetersizliği olduğunu belirtiyor.

Çalışanlara göre yapay zeka teknolojisinin getireceği dönüşüm belirsizlik duygusunu ön plana çıkarıyor. Her 3 çalışandan 1'i yapay zekanın kendilerinde belirsizlik duygusu yaşattığını öne sürüyor. Bununla birlikte heyecan ve endişe de dikkat çeken duygular arasında gösteriliyor.

Şirketlerin yapay zeka adaptasyonundaki tablosunu da değerlendiren katılımcılardan İK profesyonelleri, adaptasyondaki en büyük engelin şirket kültürü ve yönetim anlayışı olduğunu ifade ediyor.

Çalışanlar ise yapay zekayı benimsenin önündeki en büyük engeli bilgi eksikliği olarak tanımlıyor. Her iki katılımcı profili de veri gizliliği ve güvenlik konusunu da yapay zeka teknolojisinin benimsenmesinin önündeki engeller başlığında ön plana çıkan diğer bir unsur olarak gösteriyor.

"Asıl kazanım insani becerileri teknolojiyle dengeleyebilmekte"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, hem işverenlerin hem çalışanların yapay zekanın yarattığı dönüşümün farkında olduğunu belirterek, teknolojik gelişmelerin iş dünyasının tüm paydaşlarını benzer seviyelerde etkilediğini vurguladı.

Farkındalık yüksek olsa da herkesin yönünü belirlemek için zamana ihtiyaç duyduğuna işaret eden Uysal, çalışanlar için geleceğin iş gücünde var olabilmek, yeni beceriler kazanmak ve mevcut becerileri geliştirmekten geçtiğini aktardı.

Şirketlerin bu dijital dünyada varlığını sürdürebilmeleri için yatırımlara yönelmelerinin ise kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Fakat değişim çok yönlü ve tek bir stratejiyle yönetilebilecek kadar sade değil. Bu nedenle farklı bakış açıları geliştirerek bu dönüşümü kültüre ve farklı iş modellerine en doğru şekilde adapte etmeye çalışmak gerekli olacak. Yapay zeka verimlilik ve zaman tasarrufu sağlıyor ama asıl kazanım insani becerileri teknolojiyle dengeleyebilmekte. Ülkemizin gelecekte rekabet gücünü artırabilmesi için hem çalışanların hem de işverenlerin bilgi eksikliğini gidermeye yönelmesi ve kültürel adaptasyonu hızlandırmak için adımlar atması kritik önem taşıyor."