Kariyer.net 'İşverenin Tercihi' analizini açıkladı

Kariyer.net'in son 3 yıldır düzenli olarak yayınladığı "İşverenin Tercihi" analizinin sonuncusu açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversite tercihlerini yapacaklar için rehber niteliğinde bir kaynak olan analiz, hangi üniversitelerden ve bölümlerden mezun olanların daha kolay iş bulduğunu ortaya koyuyor.

"Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha hızlı işe giriyor?" sorusuna cevap veren analiz, işe alım esnasında en çok tercih edilen üniversite ve bölümlerin sıralamasını yansıtıyor.

Türkiye'de eğitim veren 4 yıllık lisans bölümlerini kapsayan analiz, 486 bin işverenin Kariyer.net üzerinden yaptığı 232 milyon işe alım hareketi incelenerek gerçekleştirildi. Alanında uzman bir danışma kurulu rehberliğinde hazırlanan araştırmanın analizinde, mezuniyetinin üzerinden 2 yıl geçen adaylar çalışma kapsamına dahil edildi.

Kamu istihdamı ve mezun sayısı 60 öğrencinin altında kalan üniversite ve bölümler çalışma kapsamı dışı bırakıldı. Analizinin detaylarına universiterehberi.net web sitesi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Analizin sonuçlarına göre, işverenler tarafından en çok tercih edilen üniversite Galatasaray Üniversitesi oldu. Bu sıralamayı Sabancı, Koç, Boğaziçi ve Türk Alman üniversiteleri izliyor. Türk Alman Üniversitesi'nin son 2 yıldır yükselişte olması ve bu yıl incelenen verilerde ilk 5 sıralamasında yer alması dikkati çekti. Mezunları en hızlı işe giren 10 üniversite arasında yer alan diğer üniversiteler ise İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Özyeğin, Orta Doğu Teknik, Gebze Teknik üniversiteleri olarak sıralandı.

Analiz, top 10 listesinde yer alan üniversite mezunlarının hangi sektörlerde işe başladığını da inceliyor. Araştırmada yer alan ilk 10 Üniversite-Sektör Eşleşme analizine göre, ilk 10 üniversitenin mezunları en çok hizmet, yapı ve bilişim sektörlerinde işe başladı.

İlk 10 Üniversite sektörel analizi, "Otomotiv", "Eğitim", "Gıda", "Finans-Ekonomi", "Sağlık", "İnşaat", "Tekstil", "Savunma Sanayi", "Fintech", "İlaç Sanayi", "Tersane/Gemi İnşa", "Enerji" ve "Havacılık" olarak devam ediyor. Üniversite özelinde incelendiğinde ise İTÜ ve ODTÜ mezunları en çok yapı sektöründe işe başlarken, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları otomotiv ve bilişim sektörlerinde yer aldı.

En çok Matematik Mühendisliği bölümü mezunları tercih ediliyor

Analize göre, işverenler en çok Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olan adaylara ilgi gösteriyor. Listede İşletme Mühendisliği ikinci sırada yer alırken onu Almanca İşletme, İspanyol Dili ve Edebiyatı ve İletişim bölümü takip ediyor.

Listenin ilk sıralarında yer alan bölümlerin, daha az mezun veren, daha az üniversitede bulunan bölümler olması dikkati çekiyor. Matematik ve İşletme Mühendisliği bölümlerinin yükselişinde İTÜ ön plana çıkarken, Almanca İşletme bölümünde en yüksek orana sahip üniversite Marmara Üniversitesi oldu.

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yükselişte olması dikkati çekti. İlk 10 bölüm arasında yer alan diğer bölümler ise sırasıyla, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mütercim Tercümanlık (Çince), Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri oldu.

"İşverenin Tercihi" analizine göre, en hızlı işe giren ilk 10 bölümden mezun olanların işe başladığı alanlar sektörel olarak incelendiğinde bilişim, yazılım ve hizmet sektörleri ön plana çıkıyor. Bölüm özelinde incelediğinde ise Matematik Mühendisliği mezunlarının en çok bilişim, fintech ve yazılım, İşletme Mühendisliği mezunlarının ise fintech, hizmet ve bilişim sektörlerinde işe başladığı görüldü.

Bilgisayar Mühendisliği bölüm mezunlarına ilgi gösteren sektörler bilişim ve yazılım sektörleri olurken, bu bölüm mezunları üretim-imalat ve Ar-Ge pozisyonlarında tercih edildi. Bu pozisyonlar için aynı zamanda Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği mezunlarının da revaçta olduğu görülüyor.

Yeni Medya, Genetik/Biyomühendislik ve Almanca Öğretmenliği bölümleri son 3 yılda yükselen bölümler sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Malzeme Bilimi Mühendisliği, Aktüerya Bilimleri, Kore Dili ve Edebiyatı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri de işverenler tarafından tercih edilen bölümler listesinde yükselen bölümler olarak dikkati çekti. Yeni Medya bölümü mezunları, medya, tekstil, bilişim sektörlerinde ilgi görürken, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü mezunları ise otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde istihdam edildi.

Dil bölümleri en çok eğitim, turizm ve tekstil sektörlerinde tercih edildi

Dil bölümleri incelendiğinde ise son yıllarda en çok yükseliş gösteren dil bölümleri Alman Dili Edebiyatı ve Fransız Dili Edebiyatı oldu.

İşverenlerin tercihine bakıldığında işe alımda en çok tercih edilen dil bölümleri sırasıyla, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Çince, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Almanca ve Mütercim-Tercümanlık Rusça bölümleri oldu.

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü en çok eğitim, turizm ve tekstil sektörlerinde, Çince tercümanlık bölümü en çok eğitim, yapı ve bilişim sektörlerinde, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ise eğitim sektörü ile birlikte en çok tekstil, turizm ve sağlık sektörlerinde işe başladı.

"Adayların kariyerlerine destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, 24 yıldır dijital teknolojileri kullanarak doğru adayı, doğru işle buluşturacak teknolojiler ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan kaynakları sektöründe tek, internet sektöründe ise ilk Ar-Ge merkezi olan şirketiz. Ar-Ge merkezimizde son teknolojileri kullanarak sürekli yeni hizmetler geliştiriyoruz. Yetenek açığının iş dünyasını zorladığı, nitelikli çalışan bulmanın zorlaştığı günümüzde, sektörü iyi tanıyan bir teknoloji şirketi olarak elimizdeki büyük veriyi en doğru şekilde yönetiyor ve topluma fayda sağlayacak çalışmalar hayata geçiriyoruz. 'İşverenin Tercihi' analizi ile iş dünyasına atılacak gençlerimize, hangi üniversite ve bölüm mezunlarının işe giriş aşamasında ön plana çıktığının cevabını veriyoruz. Bu analizin üniversite tercihi yapacak gençlerimizin akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz. Yapacağımız araştırma ve analizlerle tüm yaş ve tecrübe seviyelerindeki adayların kariyerlerine destek olmaya devam edeceğiz."