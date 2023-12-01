Kargo Sektöründe Kasım Ayı Kampanyalarıyla Yoğunluk Arttı

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, alışverişteki kasım ayı kampanyaları dolayısıyla kargo sektöründeki yoğunluğun yaklaşık yüzde 35 arttığını bildirdi. Önyol, geçmiş yıllarda yaşanan yoğunluk nedeniyle tüketicilerin sorunlar yaşadığını ancak bu yıl kampanyaların ay içine dağıtılmasıyla daha sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlandığını belirtti.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, alışverişteki kasım ayı kampanyaları dolayısıyla kargo sektöründeki yoğunluğun yaklaşık yüzde 35 arttığını bildirdi.

Önyol, AA muhabirine, çeşitli adlarla geçen ay düzenlenen kampanyaların alışverişteki hareketliliği artırdığını söyledi.

Bu kampanyalar dolayısıyla kargo sektörünün de hareketli bir dönemden geçtiğini belirten Önyol, geçmiş yıllarda alışverişlerin belirli günlere sıkışması nedeniyle yoğunluk yaşandığını ve tüketicilerin bundan dolayı satın almak istediği ürüne ulaşmada sorunlar yaşayabildiğini anlattı.

Önyol, "Geçmişte edinilen lojistik tecrübeler, büyük ölçekli kampanyaların sınırlı sürelere sıkıştırılmasının doğru olmadığını gösterdi. Kovid-19 salgınından bu yana kasım kampanyaları tek bir güne sıkıştırılmayıp, ay içine dağıtıldı. Yaşanan bu durum, tüketicilere daha sağlıklı bir alışveriş ortamı sunarken bize de daha kusursuz kargo operasyonları gerçekleştirme şansını veriyor." dedi.

Salgın döneminde yapılan operasyonel geliştirmeler ve yatırımlarla sektörün taşıma kapasitesini 2 katına çıkardıklarına dikkati çeken Önyol, şöyle konuştu:

"Bu yıl kasım ayı kampanyalarıyla sektörde yaklaşık yüzde 35'lik kargo artışı yaşandı. Ayın en hareketli günü 24 Kasım oldu. Hem 'Muhteşem Cuma' hem de 'Öğretmenler Günü' aynı zaman dilimine denk geldi ancak kargo sektörü geçmiş yıllara oranla çok daha fazla yük taşıyabiliyor. Normal günlerimiz dahi artık geçmişin kampanya yoğunluğuna çok yakın. Buna karşın çok daha kaliteli, hızlı ve sorunsuz hizmet veriyoruz. Yatırımlarımızın devam etmesi, yeni aktarma merkezlerinin inşası, yeni şubeler, yeni personel elimizi güçlendiren en büyük etkenlerden biri oldu."

-"Kargo sektörü otonom teknolojiler ve yapay zekayla güçleniyor"

Önyol, sektörün Türkiye'de yaklaşık 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını, sözleşmeli araçlar gibi dolaylı istihdam göz önüne alındığında bu sayının 1 milyonu aştığını bildirdi. Sektörün gelişmesi için yapılması planlanan yatırımlara da değinen Önyol, şunları kaydetti:

"Artık dünya çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Birkaç yıl önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve insanların abartılı bulduğu konular bugün evimizin içinde bulunuyor. Yapay zeka ve otonom teknolojiler gün geçtikçe daha akıllı ve işlevsel hale geliyor. Kargo sektörü gelişen otonom teknolojiler ve yapay zeka uygulamalarıyla güçleniyor. Kargo sektörü gelecekte elektrikli araçlar, yapay zeka uygulamaları ve otonom araçlardaki gelişim ölçeğine göre ilerleyecek."