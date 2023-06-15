KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, kentte bir dizi ziyarette bulundu. Programları kapsamında kente gelen Demir, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Gürel, yeni görevinde başarılar dilediği Demir'e ziyareti için teşekkür etti. Demir, daha sonra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştü. Vergili, Demir'in yeni görevinde yapacağı çalışmaların kente ve KARDEMİR'e hayırlar getirmesini temenni etti. Son olarak fabrikada saha gezisi yapan Demir'e, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar eşlik etti.