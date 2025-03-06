KARDEMİR ve AMSTED Rail İşbirliği Mutabakatı İmzaladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. demiryolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli AMSTED Rail/USA ile işbirliği mutabakatı imzaladı

KARDEMİR demir çelik sektöründe ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarla büyümeye devam ederken, küresel vizyon doğrultusunda uluslararası iş birliklerini de genişletmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede dünyanın en büyük entegre demiryolu ekipmanları ve sistemleri ile döküm demiryolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli AMSTED Rail/USA ile 5 Mart 2025 tarihinde global pazarlar için stratejik iş birliği mutabakatı imzalandı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli üretim kapasitemizi güçlendirirken, uluslararası iş birliklerimizle sektördeki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu stratejik ortaklığın, hem şirketimize hem de ülkemiz sanayisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK