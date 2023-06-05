Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), üretim prosesleri sonucu oluşan çelikhane cürufunun atık yönetimi yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenli olarak depolanması amacıyla endüstriyel atık düzenli depolama tesisi kuracak.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), endüstriyel atık düzenli depolama tesisi yatırımı yapacak.

Fabrikadan yapılan açıklamada, üretim prosesleri sonucu oluşan çelikhane cürufunun atık yönetimi yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenli olarak depolanması amacıyla endüstriyel atık düzenli depolama tesisi kurulmasının planlandığı belirtildi.

Yatırıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre 2 Haziran'da olumlu kararı verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR'in yapmayı planladığı Karabük bölgesindeki ilk endüstriyel atık düzenli depolama tesisi olan yatırımla, dolgu amacıyla kullanılan tehlikesiz çelikhane cüruflarının kullanılamayan miktarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak depolanması sağlanacak. KARDEMİR çevre duyarlılığını artırmayı sürdürerek çevre yatırımlarına devam edecek."