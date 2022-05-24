KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KARÇEL) 4 Ocak'ta başlayan toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi'nden yapılan açıklamada, KARÇEL'de yaklaşık 5 aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinin ilk 6 aylık diliminde yüzde 51 zam artışı ile sonuçlandığı bildirildi.

Sözleşmeden 205 işçinin yararlanacağı belirtilen açıklamada, "Sözleşmeden önce en düşük 18,73 lira olan saat ücreti 28,22 liraya çıktı. Buna göre KARÇEL'de en düşük taban maaş net 6603 lira oldu. Sözleşme sonucu Ramazan Bayramı ikramiyesine yüzde 101'lik artış yapılarak brüt 1400 lira, Kurban Bayramı ikramiyesine de yüzde 130'luk artış yapılarak 2 bin lira oldu." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, sendikal anlayışlarında toplu il sözleşmelerini işçi ile başlayıp işçi ile bitirmenin olduğunu kaydederek, "Emekçinin bilgisi dışında ve istemediği bir toplu sözleşmeye asla yanaşmayız. KARÇEL'de de sizlerle başladığımız toplu iş sözleşmesi sürecinin her anını sizlerle paylaşarak sizlerin de mutlu olduğu bir şekilde bugün bitirdik." ifadelerini kullandı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz da KARDEMİR, KARÇEL ve KARDÖKMAK'ta çalışan Özçelik-İş Sendikasına üye işçilerin bu yıl kömür ücretinin 2950 liradan 10 bin 34 liraya çıktığını aktardı.