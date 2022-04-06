KARDEMİR'e alınacak 170 kişi kurayla belirlendi

KARABÜK (İHA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 170 kişi çekilen kura ile belirlendi.

Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi saat 10.00 itibariyle başlatıldı. İşçi alımı ilanında belirtilen kriterlere uygun olan kişilerin davet edildiği kura çekimi noter huzurunda gerçekleşti. Elektrik bölümünde 27, makine bakımı bölümünde 37, CNC Tezgah Operatörü için 32, genel işçi statüsünde 74 kişi olmak üzere toplam 170 kişi, adaylar tarafından çekilen kurayla belirlendi. Kurada isimleri okunan adaylar büyük sevinç yaşarken, güzel haberi ilk olarak aileleriyle paylaştı.

Kura çekiminde ismi çıkan Tuğrul Elşip (25), minibüs şoförü olarak çalıştığını, elektrik ve elektronik bölümü mezunu olduğunu belirterek, "KARDEMİR'in ilanını görünce başvurdum. Bugün kuraya geldim, içimde kötü bir his yoktu. Hiç kötü düşünmedim. Köşede bekliyordum, dalmışım. Nasıl olsa çıkmaz diye. T.C. numaramın başını duyunca bu benim dedim ve adımı duydum. Mutluyum" dedi. - KARABÜK