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KARDEMİR'e 100 kişilik istihdam için bin 726 başvuru

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) işçi statüsünde yapacağı 100 kişilik istihdam için bin 726 kişi başvuru yaptı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) işçi statüsünde yapacağı 100 kişilik istihdam için bin 726 kişi başvuru yaptı.

KARDEMİR'in 100 kişinin istihdam edileceğini duyurmasının ardından başvurular tamamlandı. Üç gün boyunca Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanmasına neden olan başvurular saat 12.00 itibariyle son buldu. 100 kişilik istihdam için bin 726 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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