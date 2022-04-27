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KARDEMİR'den personel alımı

AA - Ahmet Özler - Ekonomi
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KARDEMİR'den personel alımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), şirket bünyesinde istihdam edeceği 30 personeli ilan etti.

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), şirket bünyesinde istihdam edeceği 30 personeli ilan etti.

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağının duyurulduğu ve başvuranlar arasında şartları taşıyanlara internet ortamında "Genel Yetenek Testi" uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılan mülakat sonunda uygun bulunan 30 asil, 23 yedek ismin ilan edildiği kaydedildi.

AA / Ahmet Özler - Ekonomi

İstihdam, Karabük, Ekonomi, Haberler

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