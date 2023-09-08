KARDEMİR'de İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'de çalışan bir işçi, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. İş güvenliği eksikliği nedeniyle meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'de (KARDEMİR) çalışan bir işçi yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 5 numaralı yüksek fırında meydana geldi. Emrah Yılmaz isimli işçi gaz borusunu temizlediği sırada iddiaya göre buhar nedeniyle çürüyen platformun kırılması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düştü. Gerekli denetim ve iş güvenliğinin yetersiz olmasının dikkat çektiği feci olayda talihsiz işçi ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Yılmaz'ın 6 Eylül de doğum günü olduğu öğrenildi. - KARABÜK