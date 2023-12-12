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KARDEMİR, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Sıralamasında Beşinci Sırada Yer Aldı

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Ekonomist Dergisi'nin 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasına göre KARDEMİR, beşinci sırada yer aldı. Şirketin istikrarlı büyümesi ve olağanüstü performansı dikkat çekti.

Ekonomist Dergisi'nin üç büyük kent dışında Türkiye'deki üretimin nabzını tutan 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasına göre Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) beşinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada 86 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyen KARDEMİR'in, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" sıralamasında gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekti belirtildi.

"Bu sıralamada ilk 5'e girmesi, şirketin kararlılığını ve sağlam temeller üzerine kurulu başarısını ortaya koyuyor" denilen açıklamada, "Şirketin sektördeki yükselişi, sadece bugüne değil, gelecekteki potansiyeline de ışık tutuyor. Yeni ürün çalışmaları ile ekonomiye güçlü katkı Kardemir sürekli çalışarak, katma değeri yüksek, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve sürdürülebilir bir geleceği destekleyen yeni ürünler ve kaliteler geliştiriyor. 2022 yılında üretimi gerçekleştirilen 74 adet yeni ürün ile otomotiv, demiryolu, savunma ve makine imalatı gibi katma değeri yüksek sektörlerin hizmetine sunularak bu alanlarda dışa bağımlılığın önüne geçilmesi hedeflendi. İstihdam, ihracat ve satış performansı sektörde öncü ve dünya şirketi olma yolunda, nitelikli personelin çalışmaktan gurur duyduğu, sunulan sosyal, kültürel, gelişim imkanları ile memnuniyet ve bağlılığın en üst seviyede olduğu iş ortamında, bölgedeki işsizliğin azaltılması hedefi ile yaklaşık 5 bin kişilik Kardemir ailesine bu yıl içinde yeni istihdam sağlanarak nitelikli iş gücü artırıldı" ifadeleri kullanıldı.

2022 yılında Kardemir'in ana ihracat pazarlarını oluşturan bölgelerin AB, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Irak, Kuzey Makedonya, Kosova, Slovenya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'a muhtelif çelik kaliteleri ihraç edildi. Hem miktar hem de tutar bazında ihracat ve satış rakamlarımızdaki güçlü artış, Kardemir'in büyümesini destekliyor. 2,06 milyon ton esas ürün satışı ile ileriye dönük sağlam bir temel oluşturan Kardemir, sektörde satış ve ihracat performansını arttırarak doğru bir rota ile kararlılığını devam ettiriyor" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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