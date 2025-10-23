Haberler

KARDEMİR, 5,7 Milyon Dolarlık Demir Yolu Teker Seti İhalesini Kazandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazanarak Türkiye'nin demir yolu sanayisinde yerlilik oranını artırmayı hedefliyor. Şirket, yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik fabrikası ve demir yolu sanayisinin önemli aktörlerinden olan şirketin, 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazandığı bildirildi.

Bu başarıyla ülkenin demir yolu taşımacılığında yerlilik oranının artacağı, dışa bağımlılığın azalacağı ve yerli üretim gücüyle ekonomiye önemli katma değer sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR, uluslararası kalite standartlarına uygun ürettiği demir yolu tekerleri, teker setleri ve ray ürünleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de en güçlü üreticileri arasında yer almaktadır. İleri üretim teknolojisi, yüksek mühendislik yetkinliği ve kalite odaklı üretim anlayışı sayesinde hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına yönelik faaliyetler başarıyla sürdürülmektedir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı KARDÖKMAK'ın yetkinliğiyle demir yolu tekeri üretiminde sahip olunan bilgi birikimi ve modern üretim tesisleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de stratejik tedarik merkezi olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemektedir. Şirketimiz 'Milli Demiryolu Sanayisi' vizyonuna güçlü ve sürdürülebilir katkılar sunmaya devam edecektir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR olarak Türkiye'nin demir yolu sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmak, yerli üretim kapasitesini büyütmek ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

İhalenin aslında kendilerinin yerli ve milli üretim vizyonunun somut göstergesi niteliğinde olduğuna işaret eden Oflaz, "Yüksek katma değerli ürünlerimizle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek, demir yolu sanayisinde güçlü yerli marka olarak büyümeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
