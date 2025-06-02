KARDEMİR, 2025 Hedeflerine Doğru Sevkiyat Rekoru Kırdı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla gerçekleştirdiği sevkiyat verileriyle üretim ve lojistik gücünü bir kez daha ortaya koyarak, önemli bir başarıya daha imza attığını açıkladı.

2025 yılı için 2,5 milyon tonluk satış hedefi belirleyen KARDEMİR, bu doğrultuda üretimine hız verirken, sevkiyat performansında da dikkat çekici bir artış yaşadığını bildirdi. Fabrikadan yapılan açıklamada mayıs ayında 81 bin 326 ton Nervürlü inşaat çeliği ve toplamda 254 bin 300 ton nihai mamul sevkiyatı gerçekleştirilerek, aylık bazda en yüksek sevkiyat tonajına ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, " Yılın ilk beş ayında ulaşılan 1 milyon 77 bin 151 tonluk toplam sevkiyatla, bugüne kadarki en yüksek kümülatif sevkiyat rakamı da kaydedilmiştir. Bu başarı, sürdürülebilir üretim gücümüz ve etkin sevkiyat süreçlerimizle Türk sanayisine sağladığımız katkının güçlü bir göstergesidir. Hedef odaklı üretim anlayışı ve planlı organizasyon yapısıyla şirketimiz, yıl sonu hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir" denildi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları ifade etti;

"2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda üretim, satış ve sevkiyat süreçlerimizde kararlılıkla ilerliyoruz. Mayıs ayında ulaştığımız bu başarılı sonuçlar, güçlü bir ekip çalışmasının, stratejik planlamanın ve mühendislik altyapımızın somut bir yansımasıdır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı azim ve kararlılıkla ülkemiz sanayisine değer katmaya ve hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." - KARABÜK