KARDEMİR, 2025 Hedeflerine Doğru Sevkiyat Rekoru Kırdı

KARDEMİR, 2025 Hedeflerine Doğru Sevkiyat Rekoru Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2025 yılı için belirlediği 2,5 milyon tonluk satış hedefi doğrultusunda, Mayıs ayında 254 bin 300 ton nihai mamul sevkiyatı gerçekleştirerek, aylık bazda en yüksek sevkiyat tonajına ulaştı. İlk beş ayda toplam 1 milyon 77 bin tonluk sevkiyat ile kümülatif rekor kaydedildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla gerçekleştirdiği sevkiyat verileriyle üretim ve lojistik gücünü bir kez daha ortaya koyarak, önemli bir başarıya daha imza attığını açıkladı.

2025 yılı için 2,5 milyon tonluk satış hedefi belirleyen KARDEMİR, bu doğrultuda üretimine hız verirken, sevkiyat performansında da dikkat çekici bir artış yaşadığını bildirdi. Fabrikadan yapılan açıklamada mayıs ayında 81 bin 326 ton Nervürlü inşaat çeliği ve toplamda 254 bin 300 ton nihai mamul sevkiyatı gerçekleştirilerek, aylık bazda en yüksek sevkiyat tonajına ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, " Yılın ilk beş ayında ulaşılan 1 milyon 77 bin 151 tonluk toplam sevkiyatla, bugüne kadarki en yüksek kümülatif sevkiyat rakamı da kaydedilmiştir. Bu başarı, sürdürülebilir üretim gücümüz ve etkin sevkiyat süreçlerimizle Türk sanayisine sağladığımız katkının güçlü bir göstergesidir. Hedef odaklı üretim anlayışı ve planlı organizasyon yapısıyla şirketimiz, yıl sonu hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir" denildi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları ifade etti;

"2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda üretim, satış ve sevkiyat süreçlerimizde kararlılıkla ilerliyoruz. Mayıs ayında ulaştığımız bu başarılı sonuçlar, güçlü bir ekip çalışmasının, stratejik planlamanın ve mühendislik altyapımızın somut bir yansımasıdır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı azim ve kararlılıkla ülkemiz sanayisine değer katmaya ve hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.