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KARÇİMSA Başkanı Özbey, KARDEMİR Hisselerini Artırdı

KARÇİMSA Başkanı Özbey, KARDEMİR Hisselerini Artırdı
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KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey, KARDEMİR A.Ş hisselerinden 2 milyon 590 bin TL'lik alım yaparak payını yüzde 15,02 seviyesine çıkardı.

KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş hisselerinden 2 milyon 590 bin TL'lik daha alım yaparak payını yüzde 15,02 seviyelerine çıkardı.

Özbey, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, KARDEMİR'in borsada işlem gören A grubu paylarından 2 milyon 590 bin TL tutarında hisse alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, bu işlemle birlikte KARDEMİR sermayesindeki paylarının yüzde 15,02 sınırına ve oy haklarının ise yüzde 3,16 sınırına ulaştığı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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