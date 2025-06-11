KARÇEL AŞ, Rönesans Holding ile Polipropilen Tesisinin Çelik İmalatını Yapacak

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının bağlı ortaklığı KARÇEL AŞ, Rönesans Holding'in Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracağı polipropilen üretim tesisinin çelik imalat ve montaj işlerini üstlenecek. Bu yatırım, Türkiye için stratejik bir öneme sahip projelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı ortaklığı KARÇEL AŞ, Rönesans Holding tarafından Adana'nın Ceyhan ilçesinde kurulacak polipropilen üretim tesisinin çelik imalat ve montaj işlerini gerçekleştirecek.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, yatırımın, özel sektörün en büyük sanayi projelerinden biri olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Türkiye için stratejik öneme sahip olan tesis yatırımının, Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığıyla hayata geçirileceği aktarılan açıklamada, "Bu proje, petrokimya sektöründe tonaj olarak KARÇEL AŞ'nin aldığı en büyük iş olma özelliğini taşıyor. Kritik öneme sahip bu işin kazanılmasında, KARÇEL Yönetim Kurulunun vizyoner yaklaşımı ve tüm ekip arkadaşlarının gösterdiği özverili çalışma belirleyici rol oynadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KARÇEL AŞ'nin, gerçekleştirdiği projelerle sektördeki lider konumunu güçlendirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirket, katma değeri yüksek sektörlerdeki projelere yönelerek teknolojik yenilik ve inovasyon odaklı yatırımlarına devam etmektedir. Aynı zamanda yönetim kurulunun belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda vizyoner yaklaşım sergileyen KARÇEL, mühendisliğin yüksek olduğu projelere yönelmeye de hızla devam ediyor. Yeni aldığı polipropilen üretim tesisi projesi de bu vizyonun göstergesi olarak öne çıkmaktadır."

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde yaklaşık 50 hektarlık alanda faaliyet gösterecek tesisteki yaklaşık 9 bin tonluk çelik imalat ve montaj işlerini gerçekleştirecek KARÇEL AŞ'nin portföyüne aldığı projeyle, şirketin sektördeki güçlü konumunu daha da pekiştireceği ve uzun vadeli hedeflerine ulaşma yolunda önemli adım atacağı vurgulanan açıklamada, "Bu başarı, sadece ticari kazanım değil, aynı zamanda KARÇEL'in güvenilirliğini, mühendislik gücünü ve kurumsal dayanışmasını bir kez daha gözler önüne seren gurur verici sonuçtur. Katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu önemli adımı daha büyük hedeflerin habercisi olarak görüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
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