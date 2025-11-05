Haberler

Karayollarındaki Çalışmalar Nedeniyle Trafik Dikkat Gerektiriyor

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. Farklı otoyollarda çeşitli geliştirme ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerinde, Bolu Dağı geçişindeki tünel portal yapısı kaplama çalışması nedeniyle 20 Kasım'a kadar hafta içi 08.00-17.00 saatlerinde Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım bir şeritten sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde Pamukkale bağlantı yolu köprüsündeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Pamukkale istikametinden otoyola katılım kolu ile Pamukkale Kavşağı'ndan Denizli çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Araç yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her iki istikamette ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 60. kilometresinde yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
