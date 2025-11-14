Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmalarının neden olduğu trafik akışının yavaşlayacağını ve sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini duyurdu.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun bir kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Çalışmalar süresince Aydın-Denizli devlet yolundan Buharkent Kavşağı otoyola katılım kolu ile otoyolun Denizli istikametinde Buharkent çıkışı trafiğe kapalı olacak.
Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Artvin-Şavşat yolunun 25 ve 38. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek ulaşım, tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım, Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometreleri (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) ile Alanya Doğu çevre yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücüler Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra hattındaki eski yola yönlendiriliyor.