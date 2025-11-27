Karayollarında Ulaşım Kontrol Altında: Çeşitli Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. ve Diyarbakır-Mardin yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki kavşak çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometreleri, patlatmalı yapım çalışması nedeniyle saat 16.00'ya kadar aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Sivas-Zara yolunun 42-43. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 12-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.