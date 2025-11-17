Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Çeşitli kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişinin uzatılan portal yapısında kaplama çalışması yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle saat 17.00'ye kadar Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten sağlanacak.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Söke-Kuşadası yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Samsun istikametinde iki yönlü sağlanıyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize yolunun 18. kilometresinde yaya üst geçidi tadilat çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.