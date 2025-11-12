Haberler

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğini duyurdu. Belirli güzergahlarda trafiğin kontrollü sürdüğü ve bazı kesimlerin kapalı olduğu bildirildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerinde, Bolu Dağı geçişindeki tünel portal yapısı kaplama çalışması nedeniyle 20 Kasım'a kadar hafta içi 08.00-17.00 saatlerinde Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım bir şeritten sağlanacak.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-9, Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50, Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 17-21. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Bozüyük yolunun 0-1. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Kütahya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 27-29. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Suşehri-Amasya istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
