Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelindeki çeşitli karayollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında düzenlemeler yapıldı. Otoyollarda ve çeşitli şehirler arası yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çorlu Kavşağı kollarında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne ve İstanbul istikametinden gelen taşıtların otoyoldan Çorlu gişesine çıkışına izin verilmiyor. Çalışmalar kapsamında Çorlu gişelerinden otoyola giriş kolları da trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerindeki hızlı tren üst geçidi çalışmaları sebebiyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Çifteler yönünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Keşap-Espiye ayrımı-Yağlıdere yolunun 6-11. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'nın bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkisinde yürütülen kaya heyelanı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Taşova yönünde iki yönlü devam ediyor.

Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometrelerinde Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya-Talis Köprüsü yolunun 3-5. kilometreleri ile Seydikemer-Söğüt yolunun 48-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

7 yıldır kaçıyordu! Katili JASAT yakaladı
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
title