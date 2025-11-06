Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Adana- Mersin Otoyolu'nun Liman Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Liman D Kapısı çıkışına (İsmet İnönü Bulvarı) yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Samsun Kavşağı Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları dolayısıyla havalimanı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Söke-Kuşadası yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım, Seydikemer-Söğüt yolunun 0-13 ve Hadim-Alanya yolunun 5-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Fatsa-Aybastı yolunun 41-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.