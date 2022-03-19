Karayolları Genel Müdürlüğü'nden '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

ÇANAKKALE (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceği, projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin işletme süresine dahil edileceğinin sözleşmede yer aldığı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; 1915 Çanakkale Köprüsünün, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olduğu vurgulanarak, "Ecdada saygı, geleceğe armağan niteliğindeki bu eserimiz; milli ekonomimizi, milli bağımsızlığımızı korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır" denildi.

Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıdığı ifade edilerek, "Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Bu düşmanca çizgiden vazgeçmeleri, yalanlara milletimizi yanıltmamaları, uydurma iddialarla ve tehditlerle yabancı turist ve yatırımcıları Türkiye'ye gelmekten alıkoymak için gösterdikleri çabayı bırakmaları konusunda kendilerini defalarca uyardık. Onlar bu yoldan vazgeçmeyince de çeşitli iftiralarıyla ilgili hukuki süreçleri başlattık. Onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik. Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak 'muhalefet yapıyormuş' gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi