Karayolları Genel Müdürlüğü, Giresun'daki sel felaketinde yeni imalatların hasar görmediğini bildirdi

GİRESUN (İHA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, Giresun'un Dereli ilçesinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi sonrasında yapılan yeni imalatların zarar gördüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Giresun Dereli'deki yağış hasarlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde aşırı yağışlar sonucu, 2020 yılında meydana gelen sel felaketi sonrasında yapılan yeni imalatların zarar gördüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Yağışlarla Ak Su Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, dere üzerinde yer alan Tarihi Hanyanı Köprüsü'nün sol ayağındaki orijinal dolgu dere yatağının daralmasına ve su akışının sağ sahile yönlenmesine neden olmuştur. Tarihi köprü mevkiinde, istinat duvarı selden etkilenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu mevkide sel hasarlarında yapılan hiçbir imalatın hasar görmediğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi Hanyanı Köprüsü'nün mevcut dere yatağı kesitine uyumlu hale getirilmesi için 29 Mart'ta Karayolları Genel Müdürlüğünce köprü restorasyon proje ihalesi yapılmış olup, Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan gerekli izinlerin alınmasıyla restorasyon çalışmalarına başlanarak tarihi köprü mevcut dere yatağı akışına engel olmayacak şekilde restore edilecektir. Yolda hasar gören istinat duvarlarının yapımına ise önümüzdeki günlerde başlanacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi