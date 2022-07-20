Karavan turizmine ilgi artıyor

NEVŞEHİR - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, tatilcilerin tercihlerinde değişikliklere sebep oldu. Son iki yılda Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını Karavan turizmine ilgiyi artırdı. Kalabalık ortama girmek istemeyen tatilciler çareyi karavan turizmine yönelmekte buldu.

Karavan tatiline ilgi büyük ölçüde arttı. Karavan satıcıları, karavan turizmine bu sezon talebin daha da artacağını öngörüyor.

Nevşehir'in Avanos İlçesine bağlı Özkonak kasabasında karavan satışı yapan Görkem Kılıç satışların bu arttığını söyledi. Kılıç İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada "2019 yılından beri Türkiye'de karavan işi yapmaktayız. Karavanlara olan ilgi talep son iki senedir hatta üç senedir çok arttı yaklaşık. Yüzde dört yüz gibi satışlarımızda bir artış oldu Bunun sebebi ise insanların artık otel tatilinden sıkılıp biraz daha kırsal alanlarda tatil yapmayı istemeleridir.

Karavanlarımız ikiye ayrılıyor. Birisi çekme dediğimiz karavanlar, diğeri de motorlu karavan diye sınıflandırdığımız karavanlar var. Karavanlarımızda genel olarak bir evde olan her şey karavanlarımızın içerisinde mevcut. Su Isıtıcısı, ortam ısıtıcısı, klima, oturma grubu, ocağı, buzdolabı gibi birçok opsiyon mevcut araçlarımızda. Karavan modellerimiz iki kişilikten başlayıp yedi kişiliğe kadar çıkmaktadır.

Çekme karavanlarımızda ortalama fiyat aralığımız 16 bin ile 50 Euro civarında, moto karavanlarımızda ise 100 bin Euro dan başlayıp 160 bin Euro ya kadar çıkmaktadır. Türkiye de en çok tercih edilen bölge Marmara bölgesi. Fakat Kapadokya bölgesine de çok fazla karavan tatilcisi akın etmekte" şeklinde konuştu.