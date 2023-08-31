Karasu'da balıkçıları tedirgin eden dolgu çalışması

- 1 Eylülde vira bismillah diyecek balıkçıların belirsizlik isyanı

SAKARYA - 1 Eylül'de başlayacak olan av sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sakarya'nın Karasu ilçesindeki balıkçıları, deniz feneri mevkiine yapılan dolgu çalışması sonrasında teknelerini bağlamak için yer temininin belirsizliği tedirgin hale getirdi.

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü bekleyen balıkçılar teknelerini ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlamaya başladı. 4 buçuk ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başlayan Karasulu balıkçılar aynı zamanda deniz feneri mevkiine yapılan dolgu çalışması sonrasında teknelerini bağlamak için yer temininin belirsizliğiyle karşı karşıya kaldı. Hususa binaen balıkçıların sorunlarına ilişkin cevap bulamadıklarını aktaran Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, iskelelerin her geçen gün genel yapısının bozulduğunu aktardı.

"Bize kooperatif olarak bilgi veren, muhatap alan yok"

Balıkçıların sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Bu kış mevsiminin Yeni Mahalle'de balıkçılar açısından çok zor geçeceğine inanıyorum. Çünkü Küçük bir fırtınalı havada denize çıkamıyoruz ve iskelelerimizin genel yapısı devamlı bozuluyor. Bunun yanı sıra geleceğimizle alakalı ne olacağını bizde bilmiyoruz. Mevcut olan barakaların kalkacağı hakkında herkes bir şeyler söylüyor. Bize bilgi veren, kooperatif olarak muhatap alan yok. Burada ne olacaksa bize de söylesinler bilelim. Mevcut olan fenerin oradaki dolgu çalışması sonrasındaki olayın köprüye kadar mı olacak, yıkım ne zaman gerçekleşecek. Küçük teknelerin bağlama yerleri neresi düşünülüyor bunlar hakkında bize bilgi veren yok. Bunun için yetkili birini de bulamıyoruz. Halihazırda bir proje var sanırım çok gizli bir proje herhalde hiçbir şekilde kimseye açıklanmıyor" dedi.