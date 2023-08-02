Karanfil Group: Libya Türkiye için önemli bir ihracat pazarı

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye için Libya'nın Afrika'daki ikinci büyük ihracat pazarı olduğunu ve ülkenin hinterlandının Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye için Libya'nın Afrika'daki ikinci büyük ihracat pazarı olduğunu ve ülkenin hinterlandının Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn'ın Türk şirketlerine öncelik verilmesi çağrısının, Türk iş insanlarının Libya'da yatırım yapma potansiyelini ve ticari iş birliğini güçlendirmek için büyük bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Libya'da sahip olduğu güvenilirliğin altını çizen Karanfil, bu tür uluslararası ilişkiler ve iş birliklerinin, hem Türk şirketlerinin büyümesine katkı sağlayacağını hem de Libya'nın ekonomik dönüşümüne destek olacağını kaydetti.

"Libya hinterlandı Türk iş insanları önemli"

Murtaza Karanfil, 2000'li yılların başında Türkiye'nin Libya'ya ihracatının 96 milyon dolar olduğunu ve bu rakamın 2011'de 1 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Ülkede yaşanan istikrarsızlık nedeniyle, toplam ticaret hacmi ise 4-4,5 milyar doları buldu. Libya, Afrika'daki ikinci büyük ihracat pazarı. Ülkenin hinterlandını Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunuyor ve Libya'yı bölgede Mısır'dan sonra Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat yaptığı ülke konumuna sokuyor. Libya'da doğru adımların atılması halinde ihracat hacmi 10 milyar dolar seviyelerine çıkabilir. Toplam ticaret hacmimiz ise 15 milyar dolar seviyelerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Karanfil, Libya'nın sadece müteahhitlik alanında değil, aynı zamanda arkasındaki 1,3 milyar nüfusla Afrika'ya açılan bir kapı olarak da önemli fırsatlar sunduğunu ve Türk yatırımcıların petrokimya alanında Libya'da daha fazla yatırım yapabileceklerini vurguladı.

Türk iş dünyasının bu alandaki tecrübelerini Libya'da değerlendirebileceğini kaydeden Karanfil, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Türk şirketleri, Libya'da petrokimyaya ait lojistiği pahalı olan her şeyi Afrika'ya satabilir. Bu alanda sıfırdan yatırım yapmaya da gerek yok. Libya'nın sanayi altyapısının henüz tam olarak kurulmadı ve petrokimya sektöründe atıl tesislerin bulunuyor. Ufak yatırımlarla bu tesislerin işler hale getirilebiliriz. Örneğin 2011 yılından beri atıl durumda olan tesisler ufak yatırımlarla çalışır hale getirilebilir. Türk iş insanlarının Libya'da güvenilir bir ortamda iş yapma potansiyeli bulunuyor."

"Libya'nın istikrara kavuşması Afrika'nın derinliklerine açılmamızı sağlar"

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, bölgenin istikrara kavuşmasının önemine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çabalarına dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmesi sırasında Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı aktaran Karanfil, "Libya'nın Türkiye ile doğal bir birlikteliği var ve Türk müteahhitlik şirketleri bu ülkede önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Karanfil, Türk şirketlere, bu ülkedeki sismik araştırma çalışmalarına ve petrokimya sektörlerine ilgi göstermesi çağrısında bulundu.