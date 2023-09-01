Karamürsel'de Yeni Balık Sezonu Başladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli Balık Hali'nde, yeni balık sezonunun ilk mezadı yapıldı. Balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle denize açıldı ve limanda karşılandı. İlk mezatta hamsi, mezgit, sardalya ve istavrit satıldı. Balıkçılar ve işletmeciler, sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde, yeni sezonun ilk mezadı yapıldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, sabaha karşı limanda protokoldekilerce karşılandı.

Balıkçılar limana hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle döndü.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun ettiği duanın ardından çalınan düdükle, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki restoran işletmecileri ile pazar esnafının en önemli balık tedarik noktası olan halde ilk mezat başladı.

Kasalara doldurulan balıklar açık arttırma usulüyle satıldı.

İstavritin kasası 800-1200, sardalyanın 350-400, hamsinin 1700-2 bin, turna mezgitin 1000-1200 liradan alıcı buldu.

"Bu sene palamut zayıf"

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, yaptığı konuşmada, sezonun balıkçılar için bol ve bereketli geçmesini diledi.

Balık komisyoncusu Şeref Ersan da bu sezon palamudun gözükmediğini belirterek, "Önümüzdeki sezonun ilk günü oluşu nedeniyle balık az olur. Deniz biraz soğumaya başladığında balık artar. Bu sene palamut zayıf, hamsi bol, lüfer ve çinekop olur. Palamut olmadığı için buzhane. Şu anda balık çok az. Bu nedenle de balık fiyatları yüksek." şeklinde konuştu.

Balık lokanta işletmecisi Hamdi Bineklioğlu ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Balık fiyatları her zaman olduğu gibi günlük çıkan balıklara göre değerlendiriliyor. Sabit değildi. Hamsi bu yıl iyi olacak, palamut biraz az olur, lüfer olur, en azından hamsi halkımızı doyuracak en güzel balık." ifadelerini kullandı.

Balıkçı esnafı Alper Dereli de bu yıl hamsinin bol olduğunu, insanların hamsiyi bol tüketme imkanı bulacağını kaydetti.

Balık lokantası işletmecisi Dicle Ünsal da Yalova'da balık lokantası işlettiklerini anlatarak, "İlk zamanlar fiyatlar ister istemez yüksek ama havalar soğudukça ve balık bollaştıkça fiyatların düşecektir." dedi.