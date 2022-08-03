Karaman haberleri! DSİ Genel Müdürü Akca'dan yapımı devam eden Karamanlı Barajı'na ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yapımı devam eden Karamanlı Barajı'nda sona yaklaşıldığını bildirdi.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Akca, Pınarbaşı ilçesinde Karamanlı Barajı'nda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kayseri'ye son 19 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirten Akca, bu tesislerden çalışmaları devam eden Karamanlı Barajı'nın tamamlanması ile burada depolanacak suyla 6 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanacağını vurguladı.

Çalışmalarda sona yaklaşılan barajda 1567,50 kotunda tamamlanacak olan gövde dolgusunda 1561 kotuna ulaşıldığına dikkati çeken Akca, eylül ayı sonu itibarı ile dolgu imalatlarının tamamlanarak barajda su tutulmaya başlanacağını anlattı.

Akca, temelden yüksekliği 33 metre ve su depolama kapasitesi 2,83 hektometreküp olan barajın tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon 815 bin lira katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.