Karaman'da Türkiye'nin İlk Elma Borsası Yükseliyor

Karaman'da Konya Ovası Projesi (KOP) çerçevesinde yapımına başlanan Türkiye'nin ilk Elma Borsası binası hızla yükseliyor.

Hamidiye Mahallesi Yeni Çevreyolu üzerine yapılan Elma Borsası ile Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Vali Tuncay Akkoyun, 45 gün önce temeli atılan borsa inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akkoyun, yaklaşık 45 gün önce temeli atılan inşaatın şu anda yüzde 70 seviyesine geldiğini, birinci etabının kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Elma Borsası'nın üç etap şeklinde yapıldığını anlatan Akkoyun, "İnşallah bundan sonraki süreçlerde de makine temini ve diğer müştemilatların da tamamlamasıyla Elma Borsamızın faaliyete geçişini de hep birlikte göreceğiz. Beraber de açılışını yapacağız. Tabii inşaata geçmeden önce şunları ifade etmek istiyorum. Karaman elma yetiştiriciliğinde Türkiye'de önemli bir merkez. Yaklaşık 15 milyon civarında elma ağacımız var. Yıllık da 750 bin ton civarında elma üretimimiz var. Tabii bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Bizim amacımız elma üreticilerimizin fiyat ve ürün kaybı yaşamaması, düzenli bir ortamda ürettikleri alın teri elmalarını herhangi kayıp olmadan burada boyutlandırıp, muhafazasının sağlanarak satışının da yapılmasıdır. İnşallah bunu yakın zamanda sağlamış olacağız. Bu yatırım bölgemiz için çok önemli bir yatırımdır. Bu tesisimiz bittiği zaman saatte 7 ton, günlük de 170 tona yakın elma sınıflandırılacak, işleme ve pazara hazır hale getirilecek. Tesisimiz 3 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip. Tesisimiz tamamlandığı zaman ülkemize, şehrimize, bölgemize, elma üreticilerimize çok önemli bir yatırım olmuş olacak" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da, Karaman'da yaklaşık 210 bin dekarın üzerinde elma bahçesinin bulunduğunu belirterek, "Karaman,10 milyonun üzerindeki ağaç sayısıyla hızla liderliğe doğru gitmektedir. Şehrimize elma fiyatının belirleneceği tam donanımlı bir elma borsasının kurulması üreticilerimiz için çok etkili olacaktır" dedi. - KARAMAN