Karaman'da Sebze Üretimi Artıyor

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram : "Son yıllarda Karaman'da sebze üretimi artmaya başladı"

KARAMAN Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tarım kenti olan Karaman'da, meyveden sonra sebze üretiminin de her yıl arttığını söyledi.

122 bin dekarda 395 bin kilogram sebze üretiminin yapıldığı Karaman'da, yeşil fasulye, maydanoz, soğan, biber ve patlıcan başı çekiyor. Taze soğan ve sakız kabağı üretiminde Türkiye'de 6'ncı sırada yer alan Karaman, havuç ve çerezlik kabakta ise 7'nci sırada yer alıyor. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile birlikte merkeze bağlı Çiğdemli köyünde 52 dekarlık alanda ekimi yapılan patlıcan ve biber tarlasında incelemelerde bulunarak tarım işçileriyle birlikte sebze topladı.

"Son yıllarda Karaman'da sebze üretimi artmaya başladı"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, son yıllarda Karaman'da sebze üretiminin arttığını ifade etti. Bayram, özelliklede salçalık ile sofralık domates, patlıcan, salatalık ve biber gibi ürün desenlerin de üretimin arttığını ifade ederek, "Sebze üretiminin artması bizleri mutlu ediyor. Çünkü ilimizde katma değeri yüksek ürünler ne kadar çoğalırsa iyidir. Karaman elmada söz sahibi bir şehirdir. Sebzede de söz sahibi olmamız istihdama büyük katkı sağlayacak. Elmada olduğu gibi insanlar buralarda da çalışarak evlerine rızıklarını götürüyorlar. Bununla birlikte Karaman'da iş sahaları fazlalaşıyor. Hem müstahsilimiz, hem de çalışan kesim kazanç sağlıyor. Kendi şehrimiz de üretilen sebze, tarladan direk tüketiciye gitmiş oluyor. Buda maliyetleri az da olsa düşürmüş oluyor" dedi.

"Satacağımız sebzeyi kendimiz üretiyoruz"

Toptancı halinde, esnaf olduklarını ve satacakları sebzeyi kendilerinin ürettiğini söyleyen Mehmet Yüce, "Biz toptancı halinde, hal esnaflığı yapıyoruz. Haldeki dükkanımız da ürünleri satmak için kendimiz üretiyoruz. Haliyle tüketiciye uygun fiyata veriyoruz. Nakliye maliyetleri yüksek olduğu için başka şehirlerden getirdiğimiz ürünlerin fiyatı da yüksek oluyor. Burada ürettiğimiz patlıcan ve biber daha ucuza tüketiciye ulaşmış oluyor. İhtiyaca göre günlük buradan taze taze toplayıp satıyoruz" diye konuştu.