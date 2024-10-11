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Karaman'da Kuru Soğan Hasadı Başladı

Karaman'da Kuru Soğan Hasadı Başladı
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Karaman'da kuru soğan hasadı yaklaşık 20 gün önce başladı. Üreticilerin verim ve fiyatlardan memnun olduğu belirtildi. İslihisar köyünde, dekarda ortalama 8 ton soğan alınırken, kilosu 7-8 lira arasında satılıyor.

Karaman'da hasadı başlayan kuru soğan üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Önceki yıllara göre iklim şartları sebebiyle yaklaşık 20 gün önce başlayan kuru soğan hasadı hızla devam ediyor. Merkeze bağlı İslihisar köyünde yaklaşık 500 dekar alana kuru soğan ekimi yapan üretici Tuncel Yavuz, verim ve fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da soğandaki verim ve fiyatın kendilerini de memnun ettiğini, Karaman'da özellikle soğan, marul ve lahana ekiminin her yıl arttığını, İslihisar köyü ve civarında bu ürünleri eken üreticilerin sayısının da gün geçtikçe çoğaldığını ifade etti.

Yörede dekarda yaklaşık 8 ton soğan alınırken, kilosu ortalama 7-8 liradan satılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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