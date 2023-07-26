Karaman'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Karaman genelinde yürütülen istihdam, istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önlemeye yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı. Toplantıda, İŞKUR tarafından finanse edilen programlar ve sağlanan istihdam hakkında bilgi verildi.

Karaman genelinde yürütülen istihdam, istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önlemeye yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda 2023 Ocak-Haziran döneminde İŞKUR tarafından finanse edilen, 50 adet İşbaşı Eğitim Programı, 16 adet Toplum Yararına Program denetlenmiş olup, programlarda iptale veya ara vermeye neden olacak bir aykırılık tespit edilmediği ifade edildi. Akabinde geçmiş toplantılarda alınan kararların gerçekleşme durumu değerlendirilerek 2023 Ocak-Haziran döneminde bin 64 işyeri ziyareti, 4 bin 460 iş danışmanlığı, 57 meslek danışmanlığı, 13 grup görüşmesinin yapıldığı ve aynı dönemde Karaman'da bin 235 kişiye istihdam sağlandığı kaydedildi.

Toplantı, İİMEK Denetim ve Yürütme Kuruluna üye seçimi, Kadın Kooperatifçiliği ve Girişimciliği hakkında yapılan değerlendirmeler ile sona erdi. - KARAMAN