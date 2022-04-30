Karalar: 'Çok yakında geliri giderinden fazla bir belediyemiz olacak'

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zorlukları aştıklarını ve yakın zamanda geliri giderinden fazla bir belediye haline geleceklerini müjdeledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Levent ve Şakirpaşa mahallelerinde iftar programı düzenledi. Şakirpaşa Mahallesi'deki iftar programı Adana Büyükşehir Belediyesi-IOM Turkey (Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Departmanı) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yüreğir halkı hep yanımda oldu

Komşu mahallelerden vatandaşların da katıldığı Levent Mahallesi'ndeki iftar programında halka hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir'in kendisi için önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, "Yüreğir'de doğdum ve geçmiş dönemde Seyhan Belediye Başkanı oldum. Seyhan Belediye Başkanı olmamda Yüreğir halkının büyük desteğini gördüm. Halkımızın önemli desteği ile de Yüce Rabbim bize Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı nasip etti.

İlçelerimizde ara sokaklarda yapılması gerekenler ilçe belediyelerine aittir. Suyu, altyapıyı, ana yolları Büyükşehir yapar. Büyükşehir olarak ayrıca mahalleri güzelleştiren, iyileştiren işler yapıyoruz. Dokunmadığımız mahallemiz yok" dedi.

Adana ve Türkiye için başarmak zorundayız

Büyük zorlukların üstesinden geldiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Adana çok büyük bir coğrafya. İşimiz yoğun ve zor. Sadece Adana değil, bütün Türkiye bizden çok şey bekliyor. Başarmak zorundayız. Zorlukların üstesinden geliyoruz ve çok yakında geliri giderinden fazla bir belediyemiz olacak. Bu başarıyı arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışarak, mali disiplini sağlayarak ve parayı iyi kullanarak hayata geçirdik. Sonuçta başarımızla; vatandaşımıza daha fazla hizmet götüreceğiz, sosyal desteği artıracağız. Büyükşehir Belediyesi'ni çok daha fazla yanınızda hissedeceksiniz. Adana civar illerden uzun yıllardır daha az para alıyor ve bunu da tersine çevireceğiz. Bu kardeşiniz Adana'nın ve sizin hakkınızı almak için uğraşıyor. Hepinizin Ramazan Ayı'nın mübarek olmasını diliyorum. Bayramınızı kutluyorum, nice nice bayramlara sağlıkla girmenizi diliyorum" diye konuştu.

Zor günler geride kalacak

Başkan Zeydan Karalar, Şakirpaşa'daki iftar yemeği buluşmasında da halka hitap etti ve Seyhan Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı yürüyüşlerinde bölge halkının kendisine verdiği desteği çok iyi bildiğini belirterek, ülke olarak yaşanan zor günlerin geride kalacağına olan inancını ifade etti.

İftar programlarına muhtarlar, dernek başkanları, IOM Turkey yetkilileri ile Adanalılar katıldı. İftar programlarında söz alan muhtarlar, Başkan Zeydan Karalar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi