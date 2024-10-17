Üye Girişi
Haberler

Karakovan Balının Hasadı Tamamlandı: 2024 Yılı Bereketli Geçti

Karakovan Balının Hasadı Tamamlandı: 2024 Yılı Bereketli Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin yaylalarında üretilen karakovan balının hasadı tamamlandı. Arıların doğal yöntemlerle ürettiği ballar, bu yıl ortalama 2.500 TL'den satılıyor ve birçok hastalığa şifa olarak kabul ediliyor.

Suni kovanlara nazaran daha doğal bir üretim şekli ile dikkat çeken karakovan balının hasadı tamamlandı.

Zemine yerleştirilen suni kovanlara nazaran yerden metrelerce yükseklikteki ağaçların tepelerine ve dallarına iplerle çekilerek yerleştirilen kara kovanlar, arıların üretim sezonu tamamlandığında çıkarıldıkları yerlerden indirilerek hasat ediliyor. Özenle kovanların içerisinden alınan ballar satılmak üzere kavanozlara dolduruluyor. Rekolteye göre fiyatı belirlenen karakovan balının kilogramı ortalama 2 bin 500 TL'den satılıyor.

"2024 yılı bereketli bir yıldı"

Babadan kalma mesleği olan Arıcılık faaliyetlerini Rize'nin yaylalarında sürdüren Mustafa Memoğlu Karakovan balında bu yıl sezonun iyi geçtiğini ve rekoltenin iyi olduğunu söyledi. Memoğlu "Karakovan balı için bu yıl sezon çok güzel gitti. Her yıl bal vermez, zaten az olur, karakovan çok bal vermez. Bal olduğu zaman ortalama 15-20 kilogram bal olur. 2024 yılı çok güzel geçti, bereketli bir yıldı. İnşallah önümüzde ki yılda bereketli olur ama bu her yıl böyle olmuyor. 3-4 yılda bir denk geliyor. Ağaç karakovanı balımızın bu yılki kilogram fiyatı 2 bin 500 TL" ifadelerini kullandı.

"Birçok hastalığın şifasıdır"

Karakovan balının doğallığına dikkat çeken Memoğlu "İnsan eli değmediği için, her şeyini arı kendisi yaptığı için, evsel atık sulardan su almadığı, tamamen doğada, tamamen ormanda o temiz sularda olduğu için bu şifadır. Astım, bronşit, mide ülseri gibi birçok hastalığın şifasıdır" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Tarım Yaşam rize

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Esra Erol'da şoke eden cinayet itirafı: Kızım yüzüme tükürdü, onu öldürdüm

Canlı yayına damga vuran cinayet itirafı: Yüzüme tükürdü, kızımı öldürdüm
Uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen avukat anneye yakalandı

Böyle öğretmen olmaz olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.