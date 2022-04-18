Bakan Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü çalışanları ve nakliye şoförleriyle iftar yaptı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihracatımızda olduğu gibi uluslararası kara yolu taşımacılığında da rekorlar kırarak, geçen yıl itibarıyla taşıma sayısını 1,2 milyondan 1,5 milyona çıkardıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Merkezi'nde düzenlenen iftar programında merkez çalışanları ve nakliye şoförleriyle bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaşım ve lojistik sektörlerinin, neredeyse her an yeni gelişmelere gebe olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını ile lojistikte yaşanan krizlerin sektörü yeni arayışlara ittiğini kaydeden Karaismailoğlu, bu kapsamda, küresel ekonomi merkezleri ile üretim merkezleri üzerinde bir kavşak konumunda bulunan Türkiye'nin öneminin son iki yılda daha da arttığını ifade etti.

Karaismailoğlu, son yıllarda ihracatta yaşanan artışlarda lojistik sektörünün payının çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler de bu bilinç ile ülkemiz için sektörümüz için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl 21 farklı ülkeden 200 bini aşkın ilave geçiş belgesi aldık. Önceki yıllarda Macaristan'da çok ciddi bir transit belge krizi vardı, bunu çözdük. Transit belge sayısını 36 binden 130 bine yükselttik. Transitte kotanın sınırsız olduğunu, talep üzerine verileceği protokol ile güvence altına aldık."

Sırbistan'da ücretli geçiş belgesi uygulamasını kaldırdıklarını ve 25 bin çok girişli belge alarak kota sorununu kesin olarak çözdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, Azerbaycan, Yunanistan ve Özbekistan gibi ülkelerde de kotaları arttırdıklarını, Kırgızistan, Tacikistan ile Orta Asya ülkeleri arasında serbestleştirme sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, yapılan bu çalışmalar sonucunda taşımacılıkta rekor kırıldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatımızda olduğu gibi, uluslararası kara yolu taşımacılığında da rekorlar kırdık, taşıma sayısını 1,2 milyondan 1,5 milyona çıkardık. Şubat ayında Bulgaristan ile yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısında (KUKK) transit geçiş belgesi sayısını 250 binden 375 bine, ikili belge sayısını da 32 binden 50 bine yükselttik. İstanbul'da yapılan Romanya KUKK toplantısı ile transit belgelerin serbestleştirilmesi ve taşımacılıktan geçiş ücretlerinin tamamen kaldırılmasını sağladık. Bu, AB'ye yönelik taşımalarımıza büyük kolaylık sağlayacak, önemli bir kırılma noktasıdır."

"66 olan sürücü yaş sınırını 69'a çıkarttık"

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'un yarın Gürcistan'a giderek Rus-Gürcü sınır kapısında incelemelerde bulunacağını belirten Karaismailoğlu, bu kapsamda, Gürcistan üzerinden geçişlerin hızlanması için çalışacaklarını aktardı.

Karaismailoğlu, gelecek dönemde ayrıca Kazakistan ve Azerbaycan ile de görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade ederek, İtalya, Çekya, Hollanda, Almanya, İspanya gibi ülkeler ile KUKK Toplantıları yapacaklarını dile getirdi.

Taşımacılığa yönelik yurt içinde de birçok çalışmalar yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "e-Devletten işlem yapılmasını teşvik için e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yüzde 5'e varan indirimler uygulamaya başladık. 66 olan sürücü yaş sınırını, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere 69 yaşa çıkarttık. Sürücülerin haftalık 54 saat olan çalışma süresini, ilgili diğer Bakanlıkların da düzenlemeleriyle 56'ya çıkardık. 60'a çıkarmaya yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. 2022 yılı için yetki belgesi, taşıt kartı ve uyarma ücretlerinde yüzde 12 indirim sağladık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alanlar için Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesi ücretlerinde yüzde 89'a varan indirim uygulamaya başladıklarını kaydederek, ilk defa TİO yetki belgesi alacaklar için yüzde 49 indirim uygulamaya başladıklarını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından merkez çalışanları ve nakliye şoförleriyle bir süre sohbet etti.