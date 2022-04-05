Karaismailoğlu: "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaismailoğlu: "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198...

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Karaismailoğlu: '5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198...

Karaismailoğlu: "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız."

Karaismailoğlu: "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız."

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Yatırım, dolar, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title