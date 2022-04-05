Karaismailoğlu: "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198...
AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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Karaismailoğlu: "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız."
Karaismailoğlu: "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız."
AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi