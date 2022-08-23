Karadon'da yeni üretim panosu açıldı Ekonomi Haberleri Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesi Kilimli İşletmesi'nde çalışan maden işçileri, yeni açılan üretim panosunda kazasız belasız çalışmalar dileğiyle kurban kesim töreni düzenlendi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesi Kilimli İşletmesi'nde çalışan maden işçileri, yeni açılan üretim panosunda kazasız belasız çalışmalar dileğiyle kurban kesim töreni düzenlendi. 23 Ağustos 2022 tarihinde 08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde Karadon 1'nci Kartiye yeni üretim panosu için düzenlenen törene, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, sendika şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı. Törende Kur-anı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından kurban kesimi gerçekleştirildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye Taşkömürü Kurumu Necdet Özdemir Kamil Altun Maden Ekonomi Haberler

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