Karadenizli ihracatçılar, Asya'daki demir yolu ağına "baypas" yöntemiyle bağlanmak istiyor

Doğu Karadenizli ihracatçılar, lojistikte yaşanan soruna çözüm olarak Asya'daki demir yolu ağına "baypas" yöntemiyle bağlanma önerisinde bulundu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada deniz ticaretinde konteyner taşımacılığında büyük tonajlı gemilerin Çin ve ABD gibi büyük devletlerin tekelinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yeterli konteyner stoku olmadığı için lojistikte çok ilerleyemediğini belirten Gürdoğan, maliyetlerin de gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Gürdoğan, Doğu Karadenizli ihracatçıların hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya konteyner ve ro-ro hatları olduğuna işaret ederek, bu hatların büyütülmesi gerektiğini söyledi.

İhracatta istenilen hedeflere ulaşma noktasında bu hatların büyütülmesinin şart olduğunun altını çizen Gürdoğan, konteyner ve lojistik sorununun sadece bölgenin değil, Türkiye'nin sorunu olduğunu, onun için de bir an önce konteyner hattının çok daha güçlü hale getirilmesi ve teşvikler verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Gemilerle beraber vagonları limanlarımıza getirip yükleme yapmalıyız"

Gürdoğan, Türkiye'nin Asya'ya bağlanan kapı konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Onun için biz bu kapıdaki lojistik maliyetlerimizi nasıl düşürebiliriz, nasıl yeni yollar, yeni akslar kazanabiliriz, demir yolu taşımacılığını nasıl fazlalaştırabiliriz, Asya'da var olan demir yoluna nasıl entegre olabiliriz diye bugünden plan yapmalıyız. Gemilerle beraber vagonları limanlarımıza getirip yükleme yapmalıyız. Vagonlar gemilerle önce Rusya'daki limanlara, oradan da kurulacak baypas sistemi vasıtasıyla demir yoluna aktarılabilir." diye konuştu.

Lojistik maliyetlerinin, ürün maliyetinin önüne geçtiğini vurgulayan Gürdoğan, "Bu konuyu sadece lojistik ya da ihracat olarak konuşursak yanlış olur. Burada en önemli şey zaman. Bugün sınır kapılarında, örneğin Belarus kapısında tırlarımız kalmış, çeşitli yerlerde bekleyen gemilerimiz var. Dolayısıyla bu akarları tıkanmış olan yolları açmak, lojistikteki planlamayı yapmakla olabilir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bir süre önce çevrim içi toplantı yaptıklarını anlatan Gürdoğan, sorunları burada da dile getirdiklerini söyledi

Gürdoğan, lojistikte yaşanan soruna çözüm olarak Asya'daki demir yolu ağına "baypas" yöntemiyle bağlanma önerisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Oraya ulaşabilmemiz için var olan demir yollarını baypas sistemiyle kullanmamız lazım. Rusya'nın demir yolu ray sistemi, stratejik olarak dünya standartlarının dışında. Bu nedenle de ona uygun vagonlarla taşıma yapmamız aciliyet gerektiriyor. Bunun için de çok büyük bir şeye gerek yok. Biz 20 gemiyle beraber buna hazırız. Doğu Karadenizli ihracatçılar olarak bunun önderliğini yapmaya hazırız, yeter destek olunsun."